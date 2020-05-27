شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المهندسين» تنهي عملية تقييم مساكن العمال بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أنهت اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالجبيل عملية التقييم لمساكن العمال والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية، لمساكن العمالة في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقييم مساكن العمال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عضو اللجنة المشرف العام على المباني التابعة لأمانة المنطقة الشرقية المهندس بندر الزنيد أن هذا العمل لم يكن لينجز لولا تعاون المهندسين وتكاتفهم وإحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية تجاه وطنهم.

من جانبه شكر رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين والمشرف على المبادرة بالمنطقة الشرقية المهندس نايف السهلي زملاءه المهندسين والمهندسات الذين تطوعوا لإنجاز المهمة رغم الظروف المحيطة بهم، وفي ساعات محدودة في ظل حظر التجول بالإضافة إلى دوامهم الرسمي، مثمناً دعم واهتمام رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني لإتاحة هذه الفرصة الوطنية للمهندسين والمهندسات لوضع بصمتهم للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المهندس السهلي أن المبادرة استعانت بخبرات الهيئة للإسهام مع أعضاء اللجان لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصرها.