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أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية استئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض مروراً بمحطتي بقيق والهفوف بدءاً من الأحد 8 شوال 1441هـ 31 مايو 2020م.
وبدأت المؤسسة في تفعيل خدمات الحجز وبيع التذاكر لعملائها عن طريق موقعها على الإنترنت (www.sro.org.sa) وتطبيقها الإلكتروني "SRO".
وقالت: تشغيل رحلات قطارات الركاب يومياً سيكون متوافقاً مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية، من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، خلال الفترة من 8 إلى 28 شوال من عام 1441هـ.
وأكدت المؤسسة لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة؛ وذلك أثناء وجودهم في المحطات وعلى القطارات، ويمكن للعملاء التواصل لخدمتهم من خلال الرقم الموحد "920008886".المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 02:44 PM
تشغيل رحلات قطارات الركاب يومياً سيكون متوافقاً مع فترات السماح بالتنقل
أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية استئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض مروراً بمحطتي بقيق والهفوف بدءاً من الأحد 8 شوال 1441هـ 31 مايو 2020م.
وبدأت المؤسسة في تفعيل خدمات الحجز وبيع التذاكر لعملائها عن طريق موقعها على الإنترنت (www.sro.org.sa) وتطبيقها الإلكتروني "SRO".
وقالت: تشغيل رحلات قطارات الركاب يومياً سيكون متوافقاً مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية، من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، خلال الفترة من 8 إلى 28 شوال من عام 1441هـ.
وأكدت المؤسسة لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة؛ وذلك أثناء وجودهم في المحطات وعلى القطارات، ويمكن للعملاء التواصل لخدمتهم من خلال الرقم الموحد "920008886".
، تستأنف رحلاتها الأحد.. الخطوط الحديدية تبدأ تفعيل خدمات الحجز وبيع التذاكر ،
المصدر : الخليج 365
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