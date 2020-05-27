، فاتورة تعافي الاقتصاد الأوروبي من كورونا 750 مليار يورو ،

محمد بن مسعود - الدمام - نقل تلفزيون "إن- تي.في" الألماني، اليوم الأربعاء، عن مصادر في بروكسل أن المفوضية الأوروبية تريد حشد 750 مليار يورو (821.33 مليار دولار) للتعافي الاقتصادي في أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن المبلغ يشمل 500 مليار يورو ستكون على هيئة منح لا تسترد، وقروض بقيمة 250 مليار يورو، وفقاً لـ"رويترز".الاقتصاد الأوروبي فيروس كورونا الجديد