، روسيا تنفي إرسال عسكريين إلى ليبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - غداة اتهام واشنطن لها بنشر طائرات مقاتلة

أعلنت روسيا أنها لم ترسل عسكريين إلى ليبيا، وأن مجلس الاتحاد الروسي لم يتلقّ طلباً بالموافقة على إرسال قوات إلى هناك، بحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" اليوم الأربعاء، عن فلاديمير دزاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي وهو المجلس الأعلى في البرلمان.



واتهم الجيش الأمريكي روسيا، أمس، بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا؛ لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون لحساب قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، وفقاً لـ"رويترز".روسيا مجلس الاتحاد الروسي