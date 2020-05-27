، جدة.. وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حريق اندلع بشقة بحي الروابي ،

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لقي مواطن في العقد الخامس من العمر مصرعه، وأصيب أربعة آخرون بإصابات نُقل ثلاثة منهم للمستشفى وعولج الرابع بالموقع. وذلك إثر اندلاع حريق اليوم بشقة بحي الروابي جنوب جدة، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (11:23) من صباح اليوم عن اندلاع حريق بشقة بحي الروابي.
وأضاف "القرني": أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من دورين وملحق، حيث كان الحريق كلياً بالصالة، واتضح أن هناك أشخاصاً تحتجزهم ألسنة اللهب، وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء باقتحام الموقع وإخراج 6 أشخاص، والعمل على إخماد الحريق بشكل تام.
وتابع: فريق التحقيق باشر عمله بالموقع؛ لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.
وأهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 02:25 PM
"القرني": فرق الإنقاذ اقتحمت النيران وأجْلت 6 والتحقيق جارٍ لمعرفة الأسبابجدة.. وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حريق اندلع بشقة بحي الروابي
لقي مواطن في العقد الخامس من العمر مصرعه، وأصيب أربعة آخرون بإصابات نُقل ثلاثة منهم للمستشفى وعولج الرابع بالموقع. وذلك إثر اندلاع حريق اليوم بشقة بحي الروابي جنوب جدة، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (11:23) من صباح اليوم عن اندلاع حريق بشقة بحي الروابي.
وأضاف "القرني": أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من دورين وملحق، حيث كان الحريق كلياً بالصالة، واتضح أن هناك أشخاصاً تحتجزهم ألسنة اللهب، وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء باقتحام الموقع وإخراج 6 أشخاص، والعمل على إخماد الحريق بشكل تام.
وتابع: فريق التحقيق باشر عمله بالموقع؛ لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.
وأهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
، جدة.. وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حريق اندلع بشقة بحي الروابي ،
المصدر : الخليج 365
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