السعودية تعلن جاهزيتها لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية

قالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، اليوم الاربعاء، إن شركة الخطوط الجوية بالمملكة العربية السعودية، جاهزة لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة، إثر صدور الموافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، على عدة مراحل، ولم تشر الشركة إلى موعد استئناف تشغيل الرحلات.

وذكرت الخطوط الجوية في بيان أوردته وكالة واس، أن الخطة التشغيلية تتضمن في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا، تشمل مطارات الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، نجران.

وأشارت الخطوط السعودية إلى أن توسيع الرحلات سيتواصل في مراحل لاحقة، "حتى اكتمال التشغيل بطاقتها الكاملة لجميع مطارات المملكة".

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" انخفاض إيرادات شركات الطيران في السوق السعودية بمقدار 7.2 مليارات دولار في 2020، أي أقل بنسبة 35 بالمئة عن مستويات 2019.

Advertisements

ويُعرض ذلك للخطر ما يقرب من 287،500 وظيفة سعودية و17.9 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الذي يولده الطيران مباشرة والسياحة المرتبطة بالطيران.

ويُعد قطاع النقل الجوي من أشد القطاعات تأثرا بتداعيات أزمة " كورونا " في إغلاق دول العالم لحدودوها ومطارتها لمنع تفشي الفيروس.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت السعودية تعليق رحلات الطيران الداخلية حتى إشعار آخر، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.