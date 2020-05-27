بالصور.. سجون المنطقة الشرقية تستأنف محاكمة النزلاء عن بعد خلال أيام العيد

دوائر تلفزيونية سهلت عملية التواصل

استأنفت سجون المنطقة الشرقية جلسات المحاكمة عن بعد، بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية. وتمكن عدد من النزلاء بالتواصل مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية تسهل إجراءات التقاضي بين القاضي والنزيل. ووفرت سجون المنطقة في جميع فروعها أماكن مخصصة للمحاكمات الجماعية والفردية وسط إجراءات احترازية ووقائية، مع مراعاة كل الحقوق النظامية للنزيل. Advertisements وتسهم إجراءات المحاكمات عن بعد في تعجيل البت في قضايا النزلاء وتوفير الوقت والجهد. اقرأ أيضًا: بحضور أولياء الأمور.. حفل مُعايدة عن بعد للمراحل السنية بجمعية الكشافة للوقاية من كورونا.. حفل معايدة استثنائي «عن بعد» لأهالي حي العمارية

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