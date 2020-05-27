جارٍ استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية صباح أمس الثلاثاء، باشرت بلاغًا عن حادثة إطلاق نار بين عددٍ من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين.
وأشارت، إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر «شرطة عسير» عن إطلاق النار بالأمواه: نتج عنه مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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