«شرطة عسير» عن إطلاق النار بالأمواه: نتج عنه مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية صباح أمس الثلاثاء، باشرت بلاغًا عن حادثة إطلاق نار بين عددٍ من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين.

وأشارت، إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.