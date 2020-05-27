بالفيديو.. «الصحة» تعلن مناطق وهويات «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء عن مناطق وهويات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 12وفاة جديدة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ12 من بينهم 3 سعوديين و9 من جنسيات أخرى، سجلت الوفيات في مكة والطائف والمدينة وجدة والدمام.

أشار الدكتور محمد العبدالعالي إلى أعمار الوفيات تراوحت بين 45 و76 عامًا، وكان معظمهم يعاني من أمراض مزمنة.

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وفي وقت سابق الثلاثاء كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بكورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 76726.

في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2782، ما يرفع الإجمالي إلى 48450، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى411 حالة، بعد تسجيل 12 حالة.

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