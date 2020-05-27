خريطة التعافي من كورونا.. الرياض في المقدمة بأكثر من 10 آلاف حالة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي مسجلة شفاء 10,089 حالة منذ بداية الأزمة، من أصل 48450 حالة شفاء في المملكة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ8,755حالة تعافٍ -وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة- ثم جدة بـ7,995، والمدينة المنورة 7,123، والدمام 3,332، والهفوف 2,414، والجبيل 1,829، والخبر 1,030، الطائف 682، وبيش 677.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 76726، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2782، ما يرفع الإجمالي إلى 48450، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى411 حالة، بعد تسجيل 12 حالة.

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