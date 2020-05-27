أمانة الشرقية تسجل 99 إشعارًا وغرامة ومخالفة خلال 1016 جولة رقابية بأول وثاني أيام العيد

تم تطهير 2215 موقعًا
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك 1016 جولة رقابية تفتيشية، و13 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأسفرت الجولات الرقابية عن تسجيل 99 من الإشعارات والغرامات والمخالفات، فيما تم تطهير 2215 موقعًا.
جاء ذلك وفقًا لتقرير أصدرته الأمانة عن إنجازها اليوميّ للإجراءات التي تتبعها للحدّ من انتشار الفيروس، التي تأتي استمرارًا لجهودها للتصدي لفيروس "كوفيد19"، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي تهدف من خلالها لحماية المجتمع.
وأهابت الأمانة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية، مؤكدةً أن مسؤولية الفرد واتّباعه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن وتنفيذها يدِل على وعي المواطن والمُقيم، وهو ما يُحقق رؤية المملكة في شعبها المتكاتف يدًا واحدة لحمايتها واستحقاق العيش فيها.
ودعت إلى ضرورة تعاون الجميع مع جميع الإجراءات المتخذة بهدف حماية الوطن ومن فيه، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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