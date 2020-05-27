- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أزالت بلدية ذهبان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات أقيمت على أرض حكومية بمساحة قُدّرت بنحو 115200 متر مربع، ضِمن جهود الأمانة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء.
بدورها، أوضحت رئيس بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا، أنه جرى رصد التعدي على (96) موقعًا بمشاركة إدارة صيانة المعدات ومركز شرطة ذهبان، وتم إزالة عدد من الأحواش والاستراحات غرب نطاق البلدية، أقيمت بلا مستمسكات شرعية.
وأكدت "المهنا" أن الحملات متواصلة لمنع التعديات ومَن تَثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية؛ سيكون عُرضة للمساءلة القانونية من قِبَل الجهات المعنية.أمانة محافظة جدة
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 12:36 PM
بـ96 موقعًا مختلفًا.. للقضاء على العشوائيات ومنع التشوه البصري
أزالت بلدية ذهبان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات أقيمت على أرض حكومية بمساحة قُدّرت بنحو 115200 متر مربع، ضِمن جهود الأمانة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء.
بدورها، أوضحت رئيس بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا، أنه جرى رصد التعدي على (96) موقعًا بمشاركة إدارة صيانة المعدات ومركز شرطة ذهبان، وتم إزالة عدد من الأحواش والاستراحات غرب نطاق البلدية، أقيمت بلا مستمسكات شرعية.
وأكدت "المهنا" أن الحملات متواصلة لمنع التعديات ومَن تَثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية؛ سيكون عُرضة للمساءلة القانونية من قِبَل الجهات المعنية.
، بلا مستمسكات.. "بلدية ذهبان" بجدة تُزيل تعديات على مساحة 115200م2 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلا مستمسكات.. "بلدية ذهبان" بجدة تُزيل تعديات على مساحة 115200م2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.