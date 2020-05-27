، بناء على الأعداد المتاحة.. جامعة الطائف تعتمد تغيير تخصصات 1654 طالبًا ،

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اعتمد مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، أعداد الطلبة الذين تم تغيير تخصصاتهم، البالغ عددهم 1654 طالبًا وطالبة.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، الدكتور وصل الله السواط، أن عملية تغيير التخصص تمت بناء على الأعداد المتاحة في كل تخصص، إضافة إلى أعداد الطلبة الذين تَقَدموا بطلبات تغيير تخصصاتهم.
وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، أن عملية الفرز للطلبة الذين تقدموا بطلبات تغيير تخصصاتهم، تمت بطريقة آلية تعتمد على المعدلات التراكمية وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة.
ونبه الدكتور "السواط" إلى أن بعض التخصصات تم تحويل الطلبة إليها بقبول مبدئي؛ نظرًا لأن هذه التخصصات تتطلب إجراء اختبارات ومقابلات لإكمال عملية التحويل، وهي قسم القراءات، وقسم علوم الرياضة؛ مشيرًا إلى أن مواعيد هذه الاختبارات والمقابلات للطلبة المقبولين مبدئيًّا في هذين القسمين؛ ستُعلَن في وقت لاحق.
كما نوّه بأن التحويل لقسم اللغات الأجنبية يتطلب إجراء اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، والحصول على درجة (60) كحد أدنى للقبول في هذا التخصص، وسيتم تمديد فترة التحويل لهذا التخصص إلى بداية الفصل الدراسي الأول للعام المقبل؛ لافتًا إلى أن التحويل للتخصصات الصحية يقتصر على الطلبة السعوديين فقط.جامعة الطائف
بناء على الأعداد المتاحة.. جامعة الطائف تعتمد تغيير تخصصات 1654 طالبًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-27
اعتمد مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، أعداد الطلبة الذين تم تغيير تخصصاتهم، البالغ عددهم 1654 طالبًا وطالبة.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، الدكتور وصل الله السواط، أن عملية تغيير التخصص تمت بناء على الأعداد المتاحة في كل تخصص، إضافة إلى أعداد الطلبة الذين تَقَدموا بطلبات تغيير تخصصاتهم.
وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، أن عملية الفرز للطلبة الذين تقدموا بطلبات تغيير تخصصاتهم، تمت بطريقة آلية تعتمد على المعدلات التراكمية وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة.
ونبه الدكتور "السواط" إلى أن بعض التخصصات تم تحويل الطلبة إليها بقبول مبدئي؛ نظرًا لأن هذه التخصصات تتطلب إجراء اختبارات ومقابلات لإكمال عملية التحويل، وهي قسم القراءات، وقسم علوم الرياضة؛ مشيرًا إلى أن مواعيد هذه الاختبارات والمقابلات للطلبة المقبولين مبدئيًّا في هذين القسمين؛ ستُعلَن في وقت لاحق.
كما نوّه بأن التحويل لقسم اللغات الأجنبية يتطلب إجراء اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، والحصول على درجة (60) كحد أدنى للقبول في هذا التخصص، وسيتم تمديد فترة التحويل لهذا التخصص إلى بداية الفصل الدراسي الأول للعام المقبل؛ لافتًا إلى أن التحويل للتخصصات الصحية يقتصر على الطلبة السعوديين فقط.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
12:05 PM
الفرز تم بطريقة آلية تعتمد على المعدلات التراكمية وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة
اعتمد مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، أعداد الطلبة الذين تم تغيير تخصصاتهم، البالغ عددهم 1654 طالبًا وطالبة.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، الدكتور وصل الله السواط، أن عملية تغيير التخصص تمت بناء على الأعداد المتاحة في كل تخصص، إضافة إلى أعداد الطلبة الذين تَقَدموا بطلبات تغيير تخصصاتهم.
وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، أن عملية الفرز للطلبة الذين تقدموا بطلبات تغيير تخصصاتهم، تمت بطريقة آلية تعتمد على المعدلات التراكمية وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة.
ونبه الدكتور "السواط" إلى أن بعض التخصصات تم تحويل الطلبة إليها بقبول مبدئي؛ نظرًا لأن هذه التخصصات تتطلب إجراء اختبارات ومقابلات لإكمال عملية التحويل، وهي قسم القراءات، وقسم علوم الرياضة؛ مشيرًا إلى أن مواعيد هذه الاختبارات والمقابلات للطلبة المقبولين مبدئيًّا في هذين القسمين؛ ستُعلَن في وقت لاحق.
كما نوّه بأن التحويل لقسم اللغات الأجنبية يتطلب إجراء اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، والحصول على درجة (60) كحد أدنى للقبول في هذا التخصص، وسيتم تمديد فترة التحويل لهذا التخصص إلى بداية الفصل الدراسي الأول للعام المقبل؛ لافتًا إلى أن التحويل للتخصصات الصحية يقتصر على الطلبة السعوديين فقط.
، بناء على الأعداد المتاحة.. جامعة الطائف تعتمد تغيير تخصصات 1654 طالبًا ،
المصدر : الخليج 365
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