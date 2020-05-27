محمد بن مسعود - الدمام - الصحة: عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة بعد تسجيل 13 وفاة سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.اليابان فيروس كورونا الجديد 27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 12:18 PM Advertisements الصحة: عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة بعد تسجيل 13 وفاة اليابان.. 36 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 16678 اليابان.. 36 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 16678 سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة. الكلمات المفتاحية ، اليابان.. 36 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 16678 ،

المصدر : الخليج 365

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