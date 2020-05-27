شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تغيير تخصصات 1654 طالباً بجامعة الطائف والان نبدء بالتفاصيل
اعتمد رئيس جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، أعداد الطلبة الذين تم تغيير تخصصاتهم، البالغ عددهم 1654 طالباً وطالبة. وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن عملية تغيير التخصص تمت بناء على الأعداد المتاحة في كل تخصص، إضافة إلى أعداد الطلبة الذين تقدموا بطلبات تغيير تخصصاتهم.
وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن عملية الفرز للطلبة الذين تقدموا بطلبات تغيير تخصصاتهم تمت بطريقة آلية تعتمد على المعدلات التراكمية وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة. ونبه الدكتور السواط إلى أن بعض التخصصات تم تحويل الطلبة إليها بقبول مبدئي، نظراً لأن هذه التخصصات تتطلب إجراء اختبارات ومقابلات لإكمال عملية التحويل، وهي قسم القراءات، وقسم علوم الرياضة، مشيراً إلى أن مواعيد هذه الاختبارات والمقابلات للطلبة المقبولين مبدئيا في هذين القسمين ستعلن في وقت لاحق.
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