شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على نجران حتى 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران. وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار) وتستمر حتى الساعة 8 مساءً

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