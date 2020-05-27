محمد بن مسعود - الدمام - الصحة: ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 613 سجلت دولة فلسطين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، وقطاع غزة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.فلسطين فيروس كورونا الجديد 27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 11:57 AM Advertisements الصحة: ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 613 فلسطين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة فلسطين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة سجلت دولة فلسطين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، وقطاع غزة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613. الكلمات المفتاحية ، فلسطين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة ،

المصدر : الخليج 365

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