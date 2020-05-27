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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.
ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19.سنغافورة فيروس كورونا الجديد
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 11:51 AM
وزارة الصحة: وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 32876533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.
ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19.
، 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة ،
المصدر : الخليج 365
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