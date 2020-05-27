، حالة تستمر حتى 8 مساءً .. "الأرصاد": يوم ماطر في نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - يصحب بنشاط في الرياح السطحية ويشمل عدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.حالة الطقس الأرصاد نجران