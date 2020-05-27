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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.حالة الطقس الأرصاد نجران
حالة تستمر حتى 8 مساءً .. "الأرصاد": يوم ماطر في نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-27
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:37 AM
يصحب بنشاط في الرياح السطحية ويشمل عدة محافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.
، حالة تستمر حتى 8 مساءً .. "الأرصاد": يوم ماطر في نجران ،
المصدر : الخليج 365
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