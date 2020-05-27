، مع حلول الصيف وارتفاع الحرارة.. هل ينفجر معقم اليدين في السيارة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدوينة أثارت لغطًا ومقاطع فيديو منتشرة مُبالغ فيها.. أين الحقيقة؟

مع استمرار تفشي فيروس كورونا ولجوء الكثيرين إلى استخدام المطهرات الكحولية بكثرة، تَدَاوَلَ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة؛ لا سيما في الولايات المتحدة، مقاطع فيديو تُظهر انفجارات داخل عدد من السيارات بسبب عبوات معقم اليدين.

ومع اقتراب حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد المخاوف من حوادث مشابهة داخل السيارات، التي باتت لا تكاد تخلو من مطهر اليدين الكحولي.

في المقابل نشر موقع "دينفر بوست" الأمريكي، نقلًا عن خبراء قولهم: إن انفجار عبوات الكحول أو معقم اليدين على النحو الذي نشره البعض لن يحدث على الأرجح؛ مشيرين إلى أن الكحول يمكن أن يفقد فاعلية إن بقي في السيارة في درجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن مصدر هذا اللغط كله تدوينة نشرها الدفاع المدني في ولاية ويسكونسن، تُحذّر من احتمال انفجار معقم اليدين الكحولي داخل السيارة أثناء الطقس الحار، وانتشرت التدوينة في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الأسبوع الماضي.

وبينما بدا التحذير للبعض مبالغًا فيه؛ أكد آخرون أن هناك احتمالًا لانفجار عبوة معقم اليدين الكحولي داخل السيارة عند درجة حرارة معينة، أو في حال تعرضها لأشعة الشمس لفترة طويلة وبشكل مباشر.

ووجد تحقيق أجرته شركة "بوينتر" مؤخرًا، أن انفجار عبوة معقم اليدين الكحولي يمكن أن يحدث تحت درجة حرارة تصل إلى 600 درجة فهرنهايت؛ أي حوالى 315 مئوية، وهو أمر مستحيل أن يحدث داخل سيارة.

وأظهرت تحقيقات أخرى أن هناك فرصة أن يتسبب المطهر اليدوي بإشعال حريق أو انفجار؛ لكن من المرجح أن يكون أصغر بكثير من تلك المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن على أي حال، ينصح الخبراء بعدم ترك معقم اليدين الكحولي في السيارة في درجة حرارة مرتفعة؛ إذ يمكن أن يتبخر الكحول؛ وبالتالي يصبح السائل عديم الجدوى، وإن كنت تريد أن تكون أكثر حذرًا؛ فلا داعي لترك المطهر داخل السيارة.ارتفاع الحرارة معقم اليدين