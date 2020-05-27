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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح سطحية محافظة شرورة
"الأرصاد" تنبّه شرورة من رياح وأتربة و"المدني" تتفاعلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-27
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:18 AM
مطالبات باتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في هذه الحالات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو.
، "الأرصاد" تنبّه شرورة من رياح وأتربة و"المدني" تتفاعل ،
المصدر : الخليج 365
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