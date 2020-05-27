بالصور.. شقيق المصابات في حادثة المقذوف الحوثي يروي تفاصيل الواقعة

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):كشف الإعلامي زاهر المالكي شقيق المصابات في حادث المقذوف الحوثي والذي استهدف احد منازل الحد الجنوبي في أول أيام عيد الفطر كواليس الواقعة .
وأكد "المالكي " أن الحادثة وقعت بعد صلاة الفجر أثناء استعداد الأسرة لإقامة صلاة العيد في المنزل بقرية شريج آل نخيف ، حيث فوجئ الجميع بسقوط المقذوف بغتجاه المنزل .
وأشار إلى إصابة شقيقاته الثلاث وتم نقلهم للمستشفى ، كما وقعت أضرار بعدد من السيارات وأضرار بالمنزل ، إلا أنه أكد أن الواقعة لم تنال من عزمهم ضد الحوثيين وأنها محاولة فاشلة لقتل فرحة العيد تكشف مدى عداوة الحوثيين وعدم سعيهم للسلام .
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