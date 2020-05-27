شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شقيق المصابات في حادثة المقذوف الحوثي يروي تفاصيل الواقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف الإعلامي زاهر المالكي شقيق المصابات في حادث المقذوف الحوثي والذي استهدف احد منازل الحد الجنوبي في أول أيام عيد الفطر كواليس الواقعة .

وأكد "المالكي " أن الحادثة وقعت بعد صلاة الفجر أثناء استعداد الأسرة لإقامة صلاة العيد في المنزل بقرية شريج آل نخيف ، حيث فوجئ الجميع بسقوط المقذوف بغتجاه المنزل .

وأشار إلى إصابة شقيقاته الثلاث وتم نقلهم للمستشفى ، كما وقعت أضرار بعدد من السيارات وأضرار بالمنزل ، إلا أنه أكد أن الواقعة لم تنال من عزمهم ضد الحوثيين وأنها محاولة فاشلة لقتل فرحة العيد تكشف مدى عداوة الحوثيين وعدم سعيهم للسلام .

Advertisements

إقرأ أيضاً :