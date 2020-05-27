شكرا لمتابعة خبر عن انقطاع التيار الكهربائي بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يعاني سكان بعض احياء مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان من انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعه السابعه صباحا وحتى لحظه إعداد التقرير . يعاني سكان بعض احياء مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان من انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعه السابعه صباحا وحتى لحظه إعداد التقرير . وطالب السكان في مناشدة عبر " صدى" الشركة السعودية للكهرباء بسرعه اعاده التيار وذلك مع ارتفاع حراره الطقس خلال هذه الايام وكذلك لوجود جميع السكان في منازلهم على اثر الاجراءات الاحترازية لكورونا واعتمادهم على خدمات الكهرباء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع التيار الكهربائي بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.