شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الخثلان» يوضح هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت أهلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجاب الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على سؤال هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت أهلها.
وأوضح الشيخ سعد الخثلان، في برنامج فتاوى رمضان، على إذاعة القرآن الكريم، أنه تبقى المرأة في بيت زوجها الذي توفي وهو فيه خلال فترة عدتها، لقول النبي ﷺ لفريعة بنت مالك لما توفي زوجها: " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " .
وقال الشيخ الخثلان، أن الأصل أن المرأة تعتد في بيتها، إلا إذا كان هناك سبب ضروريًا لخروجها لحاجاتها أو للطبيب أو غيره أو لذهابها لأهلها لحاجة ضرورية.
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