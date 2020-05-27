شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : موسم الأمطار لم ينته بعد (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أن موسم الأمطار لم ينته بعد.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم متوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة جزئياً على نطاق ضيق من مناطق حائل، المدينة، مكة وتشمل مرتفعات عسير، والباحة، وشرق جازان" .

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور " المسند " أنه: " متوقع أن تكون الرياح جنوبية غربية نشطة في الجزء الشمالي الغربي" .