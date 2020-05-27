شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. 200 مخالفة و600 إنذار لقائدي مركبات التوصيل في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة الجوف، أمس الثلاثاء، من توجيه أكثر من 200 مخالفة و600 إنذار لقائدي مركبات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية.

وشملت المخالفات عدم وجود شهادة صحية أو فحص طبي للسائق، وعدم استخدام الكمامات والقفازات، وعدم وجود معقمات داخل المركبات، وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل، فضلًا عن عدم نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام.

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ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله الماجد، أن هذه الإجراءات جاءت حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعياً عموم المستفيدين للإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء (940).