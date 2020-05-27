شاهد: صاعقة تضرب منزلا بالسعودية وتحرق شجرة

نشرت وسائل إعلام محلية، مقطع فيديو، يوثق لحظة ضرب صاعقة قوية أحد المنازل في مركز عفراء شمال محافظة بلقرن بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.

وذكرت مصادر أن أجهزة كهربائية وإلكترونية وأجزاء من المنزل تضررت، قبل حضور فرق الدفاع المدني، وفرقة من مديرية الكهرباء المحلية إلى لموقع.

وبحسب وسائل إعلام بالمملكة، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، كما ضربت صاعقة أخرى في شواص، بنفس المنطقة شجرة معمرة ما تسبب باحتراقها.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من محافظة بلقرن، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.