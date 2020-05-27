عاجل-الجهات الأمنية بعسير تباشر حادثة إطلاق نار نتج عنها مقتل 6 مواطنين وإصابة 3

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية صباح أمس يوم الثلاثاء باشرت بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل 6 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة 3 مواطنين آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.



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