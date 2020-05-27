السعودية اليوم / فلسطين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة



رام الله 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

سجّلت دولة فلسطين 8 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.

// انتهى //

10:38ت م

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رام الله 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسسجّلت دولة فلسطين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، وقطاع غزة.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.// انتهى //10:38ت م0026

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