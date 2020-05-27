السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 40 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في بيان لها، أنها لم تُسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 269 حالة.

// انتهى //

10:29ت م

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طوكيو 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11265 إصابة.وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في بيان لها، أنها لم تُسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 269 حالة.// انتهى //10:29ت م0022

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