السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تباشر إزالة تعديات على أراضي حكومية بمساحة 19900 متر مربع



المدينة المنورة 04 شوال 1441هـ الموافق 27 مايو 2020م واس

باشرت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية بإزالة تعديات على أراضي حكومية في عدد من المواقع, بمساحة إجمالية تجاوزت 19,900 متر مربع, وذلك ضمن المهام الميدانية التي تنفذها الأمانة لرصد المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية بشأنها.

وشملت التعديات التي تم رصدها ومباشرة إزالتها خلال الأسبوع الماضي, حالة تعدٍ على أرض حكومية بطريق تبوك ضمن نطاق بلدية البيداء بمساحة بلغت 12 ألف متر مربع, وكذلك إزالة تعدٍ على أرض حكومية بمنطقة الخليل ضمن نطاق بلدية العيون بمساحة بلغت 2800 متر مربع, كما باشرت إزالة تعدٍ على أرض حكومية بمنطقة الفيضة ضمن نطاق بلدية الصويدرة بمساحة بلغت 2600 متر مربع, وتعدٍ على أرض حكومية بالمنطقة الصناعية ضمن نطاق بلدية العقيق بمساحة بلغت 2500 متر مربع.

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