السعودية اليوم / ارتفاع عدد وفيات فيروس كورنا في أستراليا إلى 103 حالات



كانبيرا 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية عن وفاة رجل يبلغ من العمر 30 عاما في وسط ولاية كوينزلاند، ليكون بذلك أصغر شخص يتوفى بسبب الإصابة بفيروس

فيما وصل إجمالي عدد الإصابات على مستوى أستراليا إلى 7133 إصابة تعافى منها 6553 شخصا، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا ب 3092 حالة إصابة.

// انتهى //

06:06ت م

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كانبيرا 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الأسترالية عن وفاة رجل يبلغ من العمر 30 عاما في وسط ولاية كوينزلاند، ليكون بذلك أصغر شخص يتوفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا ، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في أستراليا جراء الفيروس إلى 103 حالات.فيما وصل إجمالي عدد الإصابات على مستوى أستراليا إلى 7133 إصابة تعافى منها 6553 شخصا، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا ب 3092 حالة إصابة.// انتهى //06:06ت م0007

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