، تضمن صحتهم وسلامتهم.. أمير المدينة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي الإمارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بنظام ساعات الدوام المرنة ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي

اعتمد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، خطة العودة الآمنة لموظفي الإمارة ومحافظات المنطقة، التي تتضمن تطبيق جميع الإجراءات والمعايير التشغيلية في بيئة عمل صحية تضمن صحة الموظفين وسلامتهم.

وأكّد أمير المنطقة أن خطة عودة موظفي الإمارة تأتي مُنسجمة مع القرارات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة في العودة تدريجياً إلى مقار العمل، وفق المراحل المُعلنة في الأمر الملكي، مع التأكيد على تقيد الجميع بتطبيق الاحترازات الوقائية.

وأشار أمير المنطقة إلى تفعيل خدمات مركز الخدمة الشامل في الإمارة للرجال والنساء، واستقبال المستفيدين، وتقديم الخدمات لهم وفق الإجراءات والتدابير الوقائية، إضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وتشمل خطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم في ديوان الإمارة والمحافظات ابتداءً من الأحد المُقبل، بنظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة، للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100 % بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري.

وتأتي المرحلة التشغيلية الأولى وفقاً للأولوية التي تتطلب وجود الموظفين في مقر الإمارة مع مواصلة منهجية العمل عن بُعد للموظفين المشمولين في المرحلتين الثانية والثالثة وفق متطلبات العمل.

وتشمل الخطة إعادة توزيع المكاتب، وتهيئة ممرات الدخول والخروج، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وتحقيق المسافات الآمنة بين الموظفين، وتوفير أدوات التعقيم، واجراء الفحوصات البصرية، وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين، والتنسيق مع الجهات الصحية في حالات الاشتباه أو الإصابة - لا قدر الله - لمعالجة الوضع الصحي، وتعزيز برامج التوعية الصحية والسياسات الإجرائية الجديدة من خلال المنصات الإلكترونية.الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز