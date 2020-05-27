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أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 7577 حالة.
وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات التي ثبتت سلبيتها بعد تحاليل مختبرية بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".
ووفق "روسيا اليوم"، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي؛ أنه "تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين؛ ليصل عدد الوفيات إلى 202، فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4841 حالة".
ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المغرب بكل وطنية ومسؤولية.المغرب فيروس كورونا الجديد
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 09:50 AM
خلال الـ 24 ساعة الماضية .. والإجمالي 7577 حالةالمغرب.. 45 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 7577 حالة.
وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات التي ثبتت سلبيتها بعد تحاليل مختبرية بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".
ووفق "روسيا اليوم"، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي؛ أنه "تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين؛ ليصل عدد الوفيات إلى 202، فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4841 حالة".
ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المغرب بكل وطنية ومسؤولية.
، المغرب.. 45 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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