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سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد.
ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الليلة الماضية.
كما سجلت البلاد 3455 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560 إصابة.
يُذكر أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في العالم.فيروس كورونا الجديد
في يوم واحد.. المكسيك تسجل 501 وفاة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-27
سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد.
ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الليلة الماضية.
كما سجلت البلاد 3455 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560 إصابة.
يُذكر أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في العالم.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:06 AM
وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8134 شخصًا
سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد.
ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الليلة الماضية.
كما سجلت البلاد 3455 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560 إصابة.
يُذكر أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في العالم.
، في يوم واحد.. المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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