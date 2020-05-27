، موزمبيق تسجل أول حالة وفاة بكورونا.. و31 إصابة جديدة بالسنغال ،

محمد بن مسعود - الدمام - موريتانيا: تسجيل 6 إصابات إضافية و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في موزمبيق، أمس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد؛ بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 209 حالات.

وأوضحت السلطات الصحية المحلية، أن حالة الوفاة لفتى يبلغ من العمر 13 عامًا، ويعاني من مرض سابق.

وقد شهدت موزمبيق أول إصابة بفيروس كورونا في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال إن وباء كورونا يهدد تقدم القارة الأفريقية؛ مؤكدًا تضامنه التام مع شعوب إفريقيا في محاربة هذا الوباء وتمهيد الطريق للانتعاش.

السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان للوزارة أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 3161 حالة منذ الثاني من شهر مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد؛ مشيرًا إلى أن مجموع الوفيات ارتفع بدوره إلى 36 حالة؛ فيما زاد عدد المتماثلين للشفاء إلى 1565 حالة.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، قد أعلن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 2 يونيو المقبل، بعدما مددها للمرة الأولى بداية شهر أبريل الماضي.

موريتانيا

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 268 حالة مؤكدة.

وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الصحي في البلاد، أنه تم تسجيل 4 وفيات أيضًا؛ ليرتفع العدد إلى 13 حالة وفاة، إلى جانب شفاء 15 حالة.

ولفت النظر إلى أن الإصابات الستة تم اكتشافها بعد إجراء 571 تحليلًا مخبريًّا.فيروس كورونا الجديد