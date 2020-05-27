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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية تمدد التأشيرات السياحية 3 أشهر مجاناً والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني عن تمديد التأشيرات السياحية آلياً ولمدة 3 أشهر دون مقابل مالي للسيّاح الموجودين داخل المملكة، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.
وأوضحت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 ) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين "بإذن الله" وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية، وفقا للبيان.
وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسيّاح الموجودين داخل المملكة تم إلكترونياً من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني
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