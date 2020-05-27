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وقفت لجنة سكن العمالة بمحافظة جدة على ٥٩١ مبنى بالمحافظة منذ انطلاق أعمال اللجنة في الرابع من شعبان ١٤٤١هـ، وبالتكاملية بين ١٢ جهة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشملت تلك الجولات، إجراء المسح النشط لأكثر من 108.000 عامل، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، بالإضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.
ووقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع؛ وفق المتطلبات الصحية والبلدية، والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.
يأتي ذلك امتدادًا للإجراءات الحكومية، وفي ظل ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- في عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.
فيروس كورونا الجديد
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 08:38 AM
منذ انطلاق أعمالها في 4 شعبان.. للحد من انتشار فيروس كوروناجدة.. لجنة سكن العمالة تقف على 591 مبنى وتُجرِي أكثر من 108 آلاف مسح نشط
وقفت لجنة سكن العمالة بمحافظة جدة على ٥٩١ مبنى بالمحافظة منذ انطلاق أعمال اللجنة في الرابع من شعبان ١٤٤١هـ، وبالتكاملية بين ١٢ جهة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشملت تلك الجولات، إجراء المسح النشط لأكثر من 108.000 عامل، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، بالإضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.
ووقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع؛ وفق المتطلبات الصحية والبلدية، والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.
يأتي ذلك امتدادًا للإجراءات الحكومية، وفي ظل ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- في عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.
، جدة.. لجنة سكن العمالة تقف على 591 مبنى وتُجرِي أكثر من 108 آلاف مسح نشط ،
المصدر : الخليج 365
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