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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن ارتفاع عدد شفاء المصابين من فيروس كورونا إلى 929 حالة.
وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها، أنه تم إجراء 637 تحليلًا مخبريًّا دون الكشف عن أية إصابة جديدة بالفيروس؛ ليستقر العدد عند 1051 حالة، ولا وجود لوفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة.
وأضافت أن 74 إصابة لا تزال حاملة للفيروس، بينها حالتان تقيمان في المستشفيات.
يُذكر أنه لليوم الثاني على التوالي لم تسجل تونس أية إصابة جديدة ولا أية حالة وفاة.تونس فيروس كورونا الجديد
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 08:25 AM
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن ارتفاع عدد شفاء المصابين من فيروس كورونا إلى 929 حالة.
وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها، أنه تم إجراء 637 تحليلًا مخبريًّا دون الكشف عن أية إصابة جديدة بالفيروس؛ ليستقر العدد عند 1051 حالة، ولا وجود لوفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة.
وأضافت أن 74 إصابة لا تزال حاملة للفيروس، بينها حالتان تقيمان في المستشفيات.
يُذكر أنه لليوم الثاني على التوالي لم تسجل تونس أية إصابة جديدة ولا أية حالة وفاة.
، تونس: تسجيل 929 حالة شفاء من كورونا.. ولا إصابات أو وفيات جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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