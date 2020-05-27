وقال الأهالي في شكاوى تكررت مجددا، إن تساهل تلك الشركات في هذا الأمر وعدم وضعها لفلاتر خاصة على مصانعها، قد يتسببان في تطاير مخلفات غازية وأبخرة ضارة في الجو ما يتسبب في مشكلات كثيرة مثل الاحتباس الحراري وتلوث الجو والأمطار الحمضية، فضلا عن التلوث البيئي بشكل عام، وأنها أصبحت تشارك الأهالي في الأطعمة بسبب تطايرها في الجو ووصولها إلى المنازل.
وكانت "دوت الخليج" قد نشرت في 1 ديسمبر 2012 خبرا بعنوان "أدخنة شركة الجوف تقلق أهالي طريف"، وتفاعلت معه لاحقا الشركة بوضع فلاتر لوقف تلك الأدخنة، وهو ما حدث لكنه لم يستمر سوى عدة شهور، فيما عادت الصحيفة بعد فترة لمتابعة تلك الأدخنة مجددا في 12 أكتوبر 2015 بعنوان "8 آلاف فلتر لتنقية سماء طريف من أدخنة الأسمنت" وهو وعد قطعته الشركة للأهالي من خلال "دوت الخليج" بوصول تلك الفلاتر للشركة خلال الفترة المقبلة وقتها، لمعالجة تلك الأدخنة، قبل أن تذهب الوعود بعد ذلك في مهب الريح بعد مضي شهور أخرى، وهو الحال الذي يتجدد من سنوات إلى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر أدخنة أسمنت الجوف تغطي سماء طريف مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.