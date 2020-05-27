السعودية اليوم / أستراليا تضبط كمية كبيرة من المخدرات وتعتقل سبعة أشخاص على صلة بالمضبوطات



كانبيرا 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

أعلنت الشرطة الأسترالية ضبط كمية كبيرة من مخدرات الميثامفيتامين (الايس) تصل قيمتها السوقية إلى 300 مليون دولار أسترالي كانت مخبأة داخل 800 زجاجة.

وأوضحت الشرطة أنها قامت أيضا بمصادرة أموال نقدية بقيمة 560 ألف دولار أسترالي واعتقلت سبعة أشخاص في غرب سيدني على صلة بالمضبوطات والتحقيق المتعلق بغسيل الأموال واستيراد المخدرات غير المشروعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.