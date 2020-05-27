السعودية اليوم / تسجيل 3964 إصابة جديدة و45 وفاة إضافية بفيروس كورونا في تشيلي



سانتياغو 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأفادت الوزارة أيضا بإحصاء 45 وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 806 حالات.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 30915 شخصا بعد إحصاء 1613 حالة تعاف جديدة.

وقررت الحكومة التشيلية وضع "سانتياغو الكبرى" بالحجر الصحي في محاولة لوقف انتشار الفيروس بهذه الجهة.

وفي إطار التدابير المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضا حدودها وفرضت حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا.

// انتهى //

04:29ت م

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سانتياغو 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 77 ألفا و961 بعد تسجيل 3964 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.وأفادت الوزارة أيضا بإحصاء 45 وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 806 حالات.وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 30915 شخصا بعد إحصاء 1613 حالة تعاف جديدة.وقررت الحكومة التشيلية وضع "سانتياغو الكبرى" بالحجر الصحي في محاولة لوقف انتشار الفيروس بهذه الجهة.وفي إطار التدابير المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضا حدودها وفرضت حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا.// انتهى //04:29ت م0149

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