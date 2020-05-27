السعودية اليوم / تسجيل 159 وفاة إضافية و5772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البيرو



ليما 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الثلاثاء، بتسجيل 159 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة أيضا أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 129751 شخصا، وذلك بعد رصد 5772 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 52906 شخصا.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 80882 حالة تليها، على الخصوص، كاياو (9122) ولامباييكي (6453) وبيورا (5457) ولوريتو (3720) ولاليبرتاد (3309) وأنكاش (3249) وأوكايالي (3238) وأريكيبا (2694) وإيكا (2363) وخونين (1521) وتومبيس (1091) وسان مارتين (1003).

// انتهى //

04:21ت م

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ليما 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة بالبيرو، الثلاثاء، بتسجيل 159 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3788 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة أيضا أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 129751 شخصا، وذلك بعد رصد 5772 حالة إصابة جديدة.وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 52906 شخصا.وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 80882 حالة تليها، على الخصوص، كاياو (9122) ولامباييكي (6453) وبيورا (5457) ولوريتو (3720) ولاليبرتاد (3309) وأنكاش (3249) وأوكايالي (3238) وأريكيبا (2694) وإيكا (2363) وخونين (1521) وتومبيس (1091) وسان مارتين (1003).// انتهى //04:21ت م0148

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