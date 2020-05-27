السعودية اليوم / أمانة نجران تزيل برادات مياه الشرب العشوائية من الشوارع والأماكن العامة



نجران 03 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

عززت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة اليوم، من إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فايز بن رجا آل نميس، أن الفرق الرقابية أزالت ٧٥ براد مياه خصصت للشرب ، توزعت بشكل عشوائي في عددٍ من المواقع والشوارع داخل مدينة نجران، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، مؤكداً مواصلة الأمانة حملتها الرقابية لإزالة جميع برادات مياه الشرب العشوائية من المنطقة والمحافظات التابعة لها ، حفاظاً على الصحة العامة.

//انتهى//

04:00ت م

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نجران 03 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسعززت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة اليوم، من إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، برصد وإزالة عدد من برادات مياه الشرب العشوائية المنتشرة في الشوارع والأماكن العامة بمدينة نجران.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فايز بن رجا آل نميس، أن الفرق الرقابية أزالت ٧٥ براد مياه خصصت للشرب ، توزعت بشكل عشوائي في عددٍ من المواقع والشوارع داخل مدينة نجران، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، مؤكداً مواصلة الأمانة حملتها الرقابية لإزالة جميع برادات مياه الشرب العشوائية من المنطقة والمحافظات التابعة لها ، حفاظاً على الصحة العامة.//انتهى//04:00ت م0146

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