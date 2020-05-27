السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة و4 وفيات إضافية بفيروس كورونا



نواكشوط 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس

وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الصحي في البلاد، أنه تم تسجيل أيضًا 4 وفيات، ليرتفع العدد إلى 13 حالة وفاة، إلى جانب شفاء 15 حالة.

ولفت النظر إلى أن الإصابات الستة تم اكتشافها بعد إجراء 571 تحليلاً مخبريًا.

// انتهى //

03:02ت م

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نواكشوط 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 268 حالة مؤكدة.وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الصحي في البلاد، أنه تم تسجيل أيضًا 4 وفيات، ليرتفع العدد إلى 13 حالة وفاة، إلى جانب شفاء 15 حالة.ولفت النظر إلى أن الإصابات الستة تم اكتشافها بعد إجراء 571 تحليلاً مخبريًا.// انتهى //03:02ت م0141

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