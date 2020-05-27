اقتصادي / "واس" ترصد وفرة المخزون الغذائي والمواد التموينية والاستهلاكية بمحافظة الدرب



الدرب 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

تشهد محلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بمحافظة الدرب والمراكز التابعة لها ، وفرة في السلع الاستهلاكية والتموينية بجميع أنواعها.

ووثقت عدسة "واس" توفر المواد الغذائية والاستهلاكية داخل المراكز التموينية بالمحافظة وبكميات تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين بالمحافظة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار

وأكد عدد من المسؤولين داخل المراكز التموينية بمحافظة الدرب والمراكز التابعة لها، التزامهم بتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بضرورة توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات لمختلف المتسوقين، ومراعاة وضع المسافة الصحية بين الزبائن، والعمل المستمر في التنظيف والتعقيم لمنع انتقال العدوى.

فيما عبر عدد من المتسوقين عن شعورهم بالفخر للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لضمان سلامة واستقرار المواطن والمقيم، ومنها الاستقرار الغذائي، مثمنين للجهات المختصة جهودها في ضبط الأسعار ووفرة المخزون الغذائي بمحافظة الدرب .

// انتهى //

02:29ت م

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الدرب 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واستشهد محلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بمحافظة الدرب والمراكز التابعة لها ، وفرة في السلع الاستهلاكية والتموينية بجميع أنواعها.ووثقت عدسة "واس" توفر المواد الغذائية والاستهلاكية داخل المراكز التموينية بالمحافظة وبكميات تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين بالمحافظة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأكد عدد من المسؤولين داخل المراكز التموينية بمحافظة الدرب والمراكز التابعة لها، التزامهم بتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بضرورة توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات لمختلف المتسوقين، ومراعاة وضع المسافة الصحية بين الزبائن، والعمل المستمر في التنظيف والتعقيم لمنع انتقال العدوى.فيما عبر عدد من المتسوقين عن شعورهم بالفخر للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لضمان سلامة واستقرار المواطن والمقيم، ومنها الاستقرار الغذائي، مثمنين للجهات المختصة جهودها في ضبط الأسعار ووفرة المخزون الغذائي بمحافظة الدرب .// انتهى //02:29ت م0140

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