شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة النقل" توضح مواعيد استئناف العمل برا وبحرا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت فيما يخص نقل الركاب برا فسيتم استئناف حركة النقل العام بالحافلات بين المدن وداخلها (باستثناء مدينة مكة المكرمة) اعتبارا من يوم الأحد ۸ شوال، كما يستمر عمل مركبات الأجرة والتطبيقات الخاصة في توجيه المركبات، وقطاع تأجير السيارات وفق التدابير والإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات والتي أقرتها الجهات المختصة.
وأوضحت الهيئة عن استئناف العمل بالنقل البحري في رحلات عبارات الركاب بين جازان وفرسان ابتداء من يوم الخميس الموافق 5 شوال بعد توقف دام خمسة أيام امتثالا للحظر الكلي في جميع مناطق المملكة والذي تم أعلن عنه سابقا.
وفيما يخص النقل السككي فستعود خدمة نقل الركاب اعتبارا من يوم الأحد ۸ شوال، مع الأخذ بالاعتبار كافة التدابير والإجراءات الوقائية حرصا على سلامة المسافرين ووفق البروتوكلات التي أقرتها الجهات المختصة. وستوضح الهيئة من خلال موقعها التدابير والإجراءات المطلوبة.
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