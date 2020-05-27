شكرا لمتابعة خبر عن «هيئة النقل» تكشف مواعيد استئناف النقل البري والبحري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، عن استئناف حركة نقل الركاب داخل المملكة بوسائل النقل البرية والبحرية والسككية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه فيما يخص نقل الركاب برا فسيتم استئناف حركة النقل العام بالحافلات بين المدن وداخلها (باستثناء مدينة مكة المكرمة) اعتبارا من يوم الأحد ۸ شوال، كما يستمر عمل مركبات الأجرة والتطبيقات الخاصة في توجيه المركبات، وقطاع تأجير السيارات.

وأكدت هيئة النقل، أن ذلك وفق التدابير والإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات والتي أقرتها الجهات المختصة؛ لافتة إلى استئناف العمل بالنقل البحري في رحلات عبارات الركاب بين جازان وفرسان ابتداء من يوم الخميس الموافق 5 شوال بعد توقف دام خمسة أيام امتثالا للحظر الكلي في جميع مناطق المملكة والذي تم أعلن عنه سابقا.

وفيما يخص النقل السككي؛ فستعود خدمة نقل الركاب اعتبارا من يوم الأحد ۸ شوال، مع الأخذ بالاعتبار كافة التدابير والإجراءات الوقائية حرصا على سلامة المسافرين ووفق البروتوكلات التي أقرتها الجهات المختصة؛ فيما ستوضح الهيئة من خلال موقعها التدابير والإجراءات المطلوبة.