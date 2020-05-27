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شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق بالمملكة.
وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الأربعاء 1441/10/4هـ - إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد ".
وأوضح "الحصيني" أن ذلك: " على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة وشرق المدينة تمتد إلى أجزاء من حائل وغرب القصيم تشمل الأمطار أجزاء من عمان واليمن تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة " .
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