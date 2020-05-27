أمانة نجران تزيل برادات مياه الشرب العشوائية من الشوارع والأماكن العامة

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): عززت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة اليوم، من إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس عززت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة اليوم، من إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، برصد وإزالة عدد من برادات مياه الشرب العشوائية المنتشرة في الشوارع والأماكن العامة بمدينة نجران. وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فايز بن رجا آل نميس، أن الفرق الرقابية أزالت ٧٥ براد مياه خصصت للشرب ، توزعت بشكل عشوائي في عددٍ من المواقع والشوارع داخل مدينة نجران، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، مؤكداً مواصلة الأمانة حملتها الرقابية لإزالة جميع برادات مياه الشرب العشوائية من المنطقة والمحافظات التابعة لها ، حفاظاً على الصحة العامة.

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